Jim Rogers est attendu aujourd’hui à Séoul

Jim Rogers est attendu ce matin à Séoul pour un voyage de trois jours. La visite de l’investisseur international a pour objectif de prendre part à une réunion régulière du conseil d’administration d’une compagnie de gestion de centres de villégiature, prévue demain. Le président de Rogers Holdings en est un membre externe.Son déplacement est scruté de près et médiatisé aussi. Puisqu’il a souvent exprimé son optimisme quant à l’avenir de la Corée du Nord. Pour lui, une Corée réunifiée sera le pays le plus intéressant pour investir. Récemment, il a même été invité à se rendre dans le pays communiste par son leader.L’attention se porte désormais sur les propos qu’il tiendra sur les investissements au Nord, après la déconvenue du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un.