Moon Jae-in monte sur le ROKS Dokdo pour souligner l’importance de la force militaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé hier à la cérémonie de remise des diplômes et de nominations de l’Académie de la marine coréenne à Changwon, dans le sud-est du pays. Dans ce cadre, Moon Jae-in est monté sur le ROKS Dokdo, le plus grand navire d'assaut amphibie en Asie pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir.Selon la Maison bleue, cet embarquement a pour but de faire preuve de la force maritime et d’afficher la volonté de défendre la souveraineté des eaux territoriales du pays. Ces derniers temps, les conflits physiques avec les Etats voisins se multiplient aux environs de ses frontières maritimes et aériennes.Dans un discours, le locataire de la Maison bleue a demandé à l’armée de dissuader la guerre autant que possible, mais de vaincre à tout prix lorsque le conflit est inévitable. Il a mis en avant l’importance de faire face aux voisins qui développent ardemment leur force militaire. Il a notamment souligné le rôle des militaires pour dénucléariser la péninsule coréenne et assurer une paix permanente, voire pour décider du sort des deux Corées de manière indépendante.