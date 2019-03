La KCTU lance une grève générale aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) lance une grève générale aujourd’hui. Ce afin de s’opposer à l’élargissement de la période de calcul des horaires de travail flexible de trois à six mois. Selon l’organisation, cette mesure entraînera des réductions de salaire tout en favorisant les heures supplémentaires. Elle sera votée demain au Conseil économique, social et du travail.À 16h, quelque 3 000 membres vont manifester devant l’Assemblée nationale à Yeouido. Les autres syndiqués se rassembleront dans 13 régions du pays. Pourtant, la grève ne sera pas de grande ampleur. Car les principaux syndicats d’entreprises telles que Kia Motors et Hyundai Motor ne s’y joindront pas cette fois.Le gouvernement a prévenu qu’il réagirait avec fermeté face à tout acte illégal lors de la manifestation. Le Premier ministre Lee Nak-yon a appelé hier la KCTU à prendre part au dialogue social plutôt que de choisir la voie du blocage.