Dix Chinois et trois nord-Coréens parmi les dépouilles de soldats retrouvées

Photo : YONHAP News

Parmi les 15 restes de soldats retrouvés sur le territoire sud-coréen ces deux dernières années, dix correspondaient à des Chinois et trois à des nord-Coréens. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Défense à l’issue d’une analyse de la nationalité des dépouilles.Ces restes ont été découverts en 2017 et 2018 à Inje, Hoengseong, Hongcheon, Yeoncheon, et sur l'arête Arrowhead dans la zone démilitarisée (DMZ), dans le cadre du projet intercoréen en la matière.Les dépouilles de militaires chinois seront restituées en avril à l’empire du Milieu, alors que celles de nord-Coréens seront enterrées au cimetière des ennemis à Paju, près de la frontière avec la Corée du Nord. Quant aux deux restantes, elles feront l’objet d’un examen plus approfondi.De 2014 à 2018, Séoul a rapatrié à cinq reprises vers Pékin un total de 589 restes de soldats déterrés.