Particules fines : Moon Jae-in demande de trouver des remèdes conjointement avec Pékin

Mobilisation au plus haut sommet de l’Etat pour lutter contre les particules fines, qui continuent d’étouffer le pays.Le président de la République a ordonné aujourd’hui de prendre des mesures conjointement avec le gouvernement chinois.Moon Jae-in a précisé trois initiatives majeures. Il s’agit d’abord de se concerter avec Pékin sur les moyens d’imposer simultanément dans les deux pays des mesures d’urgence visant à réduire les particules en suspension. Il s’agit aussi de déclencher conjointement des pluies artificielles au-dessus de la mer Jaune séparant la péninsule du continent chinois.Dans le même temps, le chef de l’Etat a enjoint de préparer avec la Chine un système de prévision des particules fines.Sur le plan national, l’occupant de la Maison bleue a donné des instructions pour qu’un additif au budget soit établi, si besoin. Hier, il a même détaillé quelques mesures en ce sens. Parmi elles, l’installation de purificateurs d’air d’une plus grande capacité dans les garderies comme dans les écoles afin de protéger les enfants, qui sont beaucoup plus vulnérables que les adultes.Moon est aussi revenu sur les centrales thermiques au charbon datant de plus de 30 ans. Pour lui, il faut étudier les moyens de les fermer de manière anticipée.