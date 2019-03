Le gouvernement redouble d’efforts pour créer un deuxième boom des startups

Photo : YONHAP News

Le ministère des PME et des Startups a dévoilé aujourd’hui une série de stratégies visant à créer un deuxième boom des nouvelles entreprises innovantes.Les principaux enjeux concernent le développement de jeunes pousses des TIC ayant un fort potentiel de licornes, ces startups valorisées à plus d'un milliard de dollars, et ce d’ici cinq ou dix ans.Pour ce faire, le ministère sélectionnera chaque année une cinquantaine de nouvelles entreprises afin de les aider financièrement à investir dans la recherche et développement. Il a décidé de débloquer un total de 38,8 milliards de wons, environ 30 millions d’euros, dont 700 millions de wons au maximum pour les startups combinant technologie et intelligence artificielle.Le ministère projette en même temps d’accorder des faveurs aux professeurs et aux chercheurs qui créent leur entreprise, aussi bien au niveau de leur promotion que de leur salaire.