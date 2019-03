Les patients étrangers plutôt satisfaits de la médecine sud-coréenne

Photo : KBS News

Le ministère de la Santé a dévoilé aujourd’hui le résultat d'une enquête de satisfaction des patients étrangers qui ont eu recours à un service médical en Corée du Sud en 2018. L’étude a été menée par l'Institut du développement de l'industrie de la santé de Corée, auprès de 1 200 étrangers originaires entre autres de Chine, du Japon et de Russie. L’indice de satisfaction s’est élevé à 90,5 points sur 100.Les critères les plus plébiscités par les sondés étaient le service agréable du personnel (92,7) et les procédures facilitées dans les hôpitaux, telles que l’inscription et le paiement (92,3). Par contre, l’évaluation était plus sévère concernant les frais médicaux (85,8) et la communication avec les médecins (89,8).Quant à savoir ce qui les a motivés pour venir se faire soigner dans le pays du Matin clair, 41,5 % ont répondu la technologie médicale. Viennent ensuite la réputation des médecins (18,4 %) et le service en langue étrangère (13 %). Parmi les répondants, 93,3 % ont l’intention de visiter à nouveau des établissements médicaux sud-coréens, et 94,8 % les recommanderaient à leur entourage.Le nombre d’étrangers qui visitent la Corée du Sud à des fins médicales a atteint 330 000 en 2017.