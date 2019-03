Inauguration de l’année des échanges mutuels entre la Corée du Sud et les Philippines

Photo : YONHAP News

Le 3 mars dernier, cela faisait 70 ans jour pour jour que la Corée du Sud et les Philippines ont établi leurs relations diplomatiques. En amont de cet anniversaire, leurs présidents ont décidé de désigner 2019 comme l’année des échanges mutuels entre les deux pays. C’était lors de leur sommet qui s’est tenu en juin dernier.Du coup, Séoul et Manille organiseront des événements divers et variés, à commencer par un concert de pop, demain dans la capitale philippine. Des stars de la k-pop, dont April, et le groupe local Silent Sanctuary s’y produiront.Autres programmes prévus tout au long de l’année : une journée de la culture philippine dans le pays du Matin clair, un festival de cinéma ou encore une exposition de leur artisanat d’art, entre autres.