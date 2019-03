Photo : YONHAP News

La péninsule est sous l'effet d'un anticyclone venant de Chine. Résultat : le temps est globalement dégagé depuis cet après-midi. Dans la matinée, l'est du pays connaissait encore quelques pluies ou chutes de neige.Du côté des températures, Météo-Corée annonce 12°C à Séoul et à Daejeon, 13°C à Daegu et à Gwangju, et seulement 10°C sur l’île de Jeju.