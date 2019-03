Corée du Nord : des signes d’activité sur le site de lancement de missiles à Tongchang-ri

Photo : YONHAP News

Un regain d’activité a été repéré sur le site de lancement de missiles à Tongchang-ri, en Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé 38 North, un site web américain spécialisé dans la question nord-coréenne, sur la base de photos satellites. Des images prises deux jours seulement après le sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump.Deux nouvelles grues de soutien, des structures mobiles sur rail en train d’être réassemblées ou encore un nouveau toit y sont observées. Et sur le banc d’essai des moteurs aussi sont détectés des matériaux de construction éparpillés aux environs de la structure du moteur remise en place.Le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS), basé à Washington, a mis en avant que « les activités actuelles sont délibérées et ont un but ».Par ailleurs, aux Etats-Unis, les faucons recommencent à augmenter la pression sur le pays communiste. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton fait état du durcissement des sanctions à son encontre. La veille, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo avait pourtant exprimé son souhait de reprendre les négociations avec Pyongyang. Washington alterne de nouveau, semble-t-il, la carotte et le bâton.