Gaeseong : les entrepreneurs sud-coréens déposent une huitième demande d’autorisation

Photo : YONHAP News

Les patrons des entreprises sud-coréennes qui avaient délocalisé leur production au parc industriel de Gaeseong, en Corée du Nord, gardent toujours l’espoir d’y retourner. Ils étaient donc particulièrement déçus de l’échec des négociations nord-coréano-américaines à Hanoï.En attendant leur aboutissement, ils souhaitent s’y rendre mercredi prochain au moins pour vérifier si leurs usines demeurent en bon état. Du coup, hier, pour la huitième fois, ils ont déposé au ministère de la Réunification une demande d’autorisation à leur déplacement. Ils sont un total de 179 patrons et employés d’entreprises, ainsi que Chung Dong-yong, le président du Parti pour la démocratie et la paix, une force de l’opposition.Si le ministère retarde sa décision d’avaliser ou non leur voyage, le délai demandé sera prolongé d’une semaine au maximum.Le gouvernement de Séoul semble maintenant plus flexible qu’avant à cet égard, au moins selon les propos tenus par le porte-parole du ministère. Lors d’un point de presse hier, Baek Tae-hyun a en effet affirmé que la vérification des propriétés à Gaeseong des entreprises sud-coréennes était nécessaire. Et d’ajouter que leur visite à cet effet, et non pas pour remettre en service leurs usines, pourrait être possible. Mais rien n’est sûr encore.