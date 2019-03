Moon Jae-in s'engage à relancer les relations entre la Corée du Sud et l'Asean

Photo : YONHAP News

En amont de sa tournée à Brunei, en Malaisie et au Cambodge prévue entre le 10 et le 16 février prochains, le président de la République a salué l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) pour son rôle pacificateur dans la région.Dans des colonnes publiées sur le site de l’Asia News Network (ANN), journal rassemblant les médias de 20 pays asiatiques, Moon Jae-in a ainsi estimé que « ce n’était pas un hasard si les deux sommets Washington-Pyongyang ont eu lieu dans cette région ». Dans la foulée, il a souhaité voir l’installation de la paix dans la péninsule contribuer à la paix et la prospérité de toute l’Asie.En se réjouissant que son premier déplacement à l’étranger de l’année se fasse dans des pays de l’Asean, le locataire de la Cheongwadae a annoncé qu’un sommet spécial Corée-Asean se tiendrait en Corée du Sud à la fin de l’année afin de célébrer le 30e anniversaire de l’établissement du dialogue entre les deux entités. Il a formulé le vœu que cet évènement permette l’avènement d’ « une communauté de paix et de prospérité axée sur l’Homme ».Pour rappel, l’ANN avait désigné, en décembre dernier, le chef de l’Etat sud-coréen comme « personnage de l’année 2018 » pour ses efforts diplomatiques dans la résolution du dossier nucléaire nord-coréen.