Les représentants nucléaires sud-coréen et américain discutent des mesures à prendre suite à l’échec du 2e sommet Trump-Kim

Photo : YONHAP News

Le représentant nucléaire sud-coréen et l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord ont échangé, hier à Washington, sur l’orientation à adopter alors que le dernier sommet Washington-Pyongyang, tenu la semaine dernière à Hanoï, n’a abouti à aucun accord.D’après le département d’Etat américain, Steve Biegun s’est entretenu avec Lee Do-hoon et leur homologue japonais Kenji Kanasugi des moyens permettant d’amener la Corée du Nord à accomplir une dénucléarisation finale et complètement vérifiée (FFVD). Avant cela, le département avait annoncé que Biegun discuterait en tête-à-tête avec Lee avant de tenir une réunion trilatérale avec le représentant nippon.Le diplomate sud-coréen s’est envolé avant-hier aux Etats-Unis afin de se faire briefer sur les résultats du dernier sommet Washington-Pyongyang ainsi que les stratégies à prendre dans les négociations nucléaires à venir avec le pays communiste.