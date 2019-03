Particules fines : la classe politique s’engage d’une seule voix à lutter contre la « catastrophe »

Photo : YONHAP News

Alors que l’alerte au pic de particules fines se poursuit depuis une semaine, les partis politiques se sont mis d’accord pour désigner la pollution atmosphérique comme une « catastrophe » afin d’établir des lois permettant de recourir au financement public.Les présidents des groupes parlementaires du Minjoo, le parti au pouvoir, du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, et le Bareun-Avenir, réunis d’urgence hier, ont convenu de passer au vote ces projets de lois mercredi prochain lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale.Le problème, c’est que les députés ainsi que les ministères concernés divergent sur l’origine de la pollution. Par exemple, le ministère de l’Industrie la considère comme « naturelle », engendrée par le stationnement de l’atmosphère ou le sable jaune. Mais les ministères de l’Administration et de l’Environnement la considèrent comme « sociale », provenant des activités humaines, telles que l’industrie, le transport et le chauffage. Et trois propositions de lois déposées par les élus considèrent ce fléau comme « social » contre une qui le qualifie de « naturel ».Dans le premier cas, le gouvernement doit assumer l’intégralité du dédommagement, étant donné l'absence de responsable. Mais dans le second, il est possible de demander aux responsables de prendre en charge l’indemnisation, à l’instar des autres cas de pollution environnementale.Cette question devrait occuper le cœur du débat parlementaire qui va débuter dès cet après-midi par la réunion des présidents de la commission politiques des trois formations majeures.