Trump serait « très déçu » si Pyongyang reconstruisait le site de Tongchang-ri

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a aussitôt réagi aux informations sur les activités de reconstruction du site nord-coréen de lancement de fusées.Donald Trump a déclaré qu’il serait « très très déçu » si ces informations étaient confirmées, tout en jugeant qu'il était encore trop tôt pour savoir si oui ou non elles sont vraies.Sa porte-parole Sarah Sanders a elle aussi fait preuve de prudence à l’égard des informations sur le pays communiste. Elle s’est contentée de dire que Washington poursuit son dialogue avec Pyongyang, même après la déconvenue de l’entrevue Kim-Trump la semaine dernière.Les médias et les experts en la matière cherchent à en savoir plus sur la reconstruction en question. Le Washington Post a rapporté qu’elle remonterait à entre le 16 février et le 2 mars, selon l’analyse des images satellites. Soit juste avant le sommet de Hanoï ou aussitôt après son échec.Le locataire de la Maison blanche devrait mal digérer cette nouvelle. Car il a fait de l’arrêt des essais balistiques un marqueur de sa politique nord-coréenne.