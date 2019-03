L’OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance sud-coréenne pour cette année

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la baisse, dans son rapport publié hier, ses prévisions de croissance de la Corée du Sud à 2,6 % pour cette année et l’année prochaine. Il s’agit d’une baisse de respectivement 0,2 et 0,3 point par rapport à ses perspectives précédentes publiées en novembre dernier.Principales explications à cela : des facteurs exogènes, tels que le ralentissement des échanges commerciaux, celui de la croissance de la Chine et de la zone Euro ainsi que la persistance des incertitudes persistantes liées au conflit commercial Washington-Pékin et au Brexit.Cependant, le document a estimé que l’injection massive de finances publiques ainsi qu’un bas niveau du taux d’inflation pourrait soutenir la demande intérieure.De son côté, le gouvernement s’est voulu rassurant en affirmant que ces perspectives correspondent à ses prévisions qui s’étalent entre 2,6 % et 2,7 %.