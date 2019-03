L'investisseur Jim Rogers dit ne pas être déçu du résultat du sommet de Hanoï

Photo : KBS News

En voyage à Séoul, le célèbre investisseur international Jim Rogers a déclaré ne pas être déçu du désaccord issu du récent sommet nord-coréano-américain, et qu’il s’intéressait toujours à la valeur économique de la Corée du Nord.L’homme d’affaires américain a fait ces remarques hier au micro de KBS WORLD Radio. Il était l’invité de l’émission en anglais « Korea 24 ».Pour le président de Rogers Holdings, l’accord nucléaire entre les deux pays a seulement été retardé temporairement. Les négociations pourront reprendre, puisque les pays concernés par la sécurité dans la péninsule, dont la Chine, le souhaitent. Et si le Nord s’ouvre sur l’extérieur, le Sud pourra lui aussi en tirer un énorme bénéfice allant d’une bonne main-d’œuvre aux réseaux ferroviaires, sans parler des ressources naturelles abondantes.Jim Rogers a aussi prédit que la péninsule serait réunifiée d’ici 20 ans et qu’elle deviendrait alors la destination la plus attirante au monde pour les investissements.Interrogé sur l’information selon laquelle il se rendrait bientôt au nord du 38e parallèle sur l’invitation du régime de Kim Jong-un, il a annoncé n’avoir reçu aucune invitation jusqu’à présent. Et d’ajouter qu’il est prêt à visiter le pays à tout moment.