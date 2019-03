Pyongyang diffuse un film documentaire sur la visite de Kim Jong-un à Hanoï

Photo : YONHAP News

La télévision centrale de Corée du Nord (KCTV) a diffusé hier soir un film documentaire retraçant la visite du dirigeant nord-coréen à Hanoï, et ce, deux jours après son retour à Pyongyang.Selon la KCTV, Kim Jong-un et le président américain ont convenu de poursuivre « des discussions productives », sans pour autant rapporter l’échec de leur 2e sommet.La chaîne de télévision officielle du régime communiste a néanmoins rapporté dans les détails tous les programmes liés à cet évènement qui s’est déroulé pendant deux jours, en expliquant que les deux leaders ont « échangé en profondeur sur les problèmes à résoudre à ce stade ». Et d’ajouter que Donald Trump a souhaité s’entretenir plus souvent en tête-à-tête avec Kim Jong-un.Pour rappel, en juin dernier, après le premier sommet de Singapour, la KCTV avait également diffusé un documentaire de la même nature, un jour et demi après le jeune leader de Kim III chez lui.