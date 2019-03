Un enfant nord-coréen sur cinq souffre de sous-alimentation

Photo : YONHAP News

Un enfant nord-coréen sur cinq souffre de troubles de la croissance en raison de la malnutrition. C’est ce qu’a révélé le coordinateur résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Corée du Nord, Tapan Mishra, dans un rapport remis à l’Onu et relayé hier par l’agence de presse américaine AP.Selon le document, la proportion des enfants sous-alimentés est tombée de 28 % en 2012 à 19 % en 2017, mais le décalage entre les régions reste important. Selon le représentant du Pnud, cette malnutrition chronique s’explique notamment par la sous-alimentation, des repas déséquilibrés et le manque de soins médicaux appropriés ainsi que la difficulté d’accéder à des infrastructures sanitaires et médicales saines et performantes.D’autre part, le même jour, le porte-parole du secrétaire générale de l’Onu a fait savoir, devant des journalistes, que le pays communiste demandait 120 millions de dollars afin de fournir des aides d’urgence à 3,8 millions d’habitants. Selon Stéphane Dujarric, le royaume ermite devrait manquer de 1,4 million de tonnes de nourriture cette année, à en croire les chiffres fournis par Pyongyang.