Patrimoine culturel : Séoul renforce ses dispositifs afin de promouvoir les échanges intercoréens

Photo : KBS News

Dans le cadre de la promotion des échanges intercoréens dans la culture, l’Administration du patrimoine culturel (CHA) a annoncé avoir mis en place deux entités provisoires, une équipe chargée des échanges proprement dits et un organe consultatif, baptisé « Forum sur les politiques du patrimoine culturel des deux Corées ».Le premier, dirigé par le vice-président de l’administration, est notamment chargé d’élaborer la législation permettant les échanges avec Pyongyang, de mener des projets de coopération sur la préservation des patrimoines culturel et naturel au nord du 38e parallèle et dans la zone démilitarisée (DMZ), et d’œuvrer ensemble à l’Unesco pour faire inscrire conjointement sur la liste de celle-ci des patrimoines culturels coréens.Quant au forum, une cinquantaine d’experts envisagent de se réunir tous les trimestres sous divers thèmes, tels que les moyens de coopération intercoréenne pour la préservation de la DMZ ou l’analyse des systèmes des deux Corées sur le patrimoine culturel.