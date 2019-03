Les données mobiles ont dépassé le seuil de 400 000 TB en janvier pour la 1ère fois

Photo : YONHAP News

Avec la généralisation des smartphones 4G, le volume de données mobiles consommées par les usagers en Corée du Sud a dépassé la barre des 400 000 térabits en janvier, un record.Selon le ministère des Sciences et des TIC, le trafic de données a atteint 403 812 TB, soit une progression de 1,5 % en glissement mensuel et de 28,7 % en un an. C’est même 17 fois supérieur à la même période en 2012.Principal explication : la baisse des tarifs et la généralisation des forfaits mobiles avec données illimités.Or, si cette tendance se poursuit, le réseau 4G risque d’arriver à saturation, entraînant une baisse de la qualité de service pour les clients.