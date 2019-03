Séoul et Manille vont organiser divers événements culturels cette année

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Philippines organiseront un large éventail d'événements culturels cette année, notamment des concerts de k-pop.Les dirigeants des deux pays avaient convenu, lors d'un sommet l'an dernier, de désigner 2019 comme une « année croisée » dans le but de marquer le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé qu'un concert d’amitié de k-pop aurait lieu aujourd’hui au Mall of Asia Arena de Manille.Le concert mettra en vedette des groupes d'idoles sud-coréens, dont NCT Dream, April et Noir, ainsi que le célèbre groupe de rock philippin Silent Sanctuary.Dans les mois à venir, la Commission nationale des Philippines pour la culture et les arts envisage de lancer un événement intitulé « Journées de la culture philippine » en Corée du Sud, tandis que le ministère sud-coréen de la Culture organisera dans le pays d'Asie du Sud-est un festival autour du taekwondo, l'art martial coréen, une exposition sur la culture et le tourisme au pays du Matin clair, un festival du film coréen et philippin ainsi qu’une exposition d'artisanat.