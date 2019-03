Développement spatial : le gouvernement injectera près de 450 millions d’euros

Photo : YONHAP News

Dans le cadre du développement spatial, le gouvernement a décidé d’injecter 580 milliards de wons, soit environ 450 millions d’euros, dans la mise en place de six stratégies majeures.Il s’agit, entre autres, de la fabrication de projectiles avec des technologies sud-coréennes, de la mise au point de satellites et de l’exploration spatiale, du développement d’un mode de navigation des satellites à la coréenne.Ce qui attire le plus l’attention, c’est le développement et l’utilisation des satellites, auquel seront affectés 310 milliards de wons, l’équivalent de 240 millions d’euros. Cette somme devra être utilisée notamment pour la gestion du satellite météorologique Cheollian 2A et la fabrication de Cheollian 2B, chargé de surveiller les particules fines en provenance de Chine.Par ailleurs, l’exécutif projette de mettre au point des satellites de taille moyenne destinés à la recherche scientifique, à l’agriculture et à la sylviculture ainsi qu’aux ressources hydriques.