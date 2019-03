38 North : le site de lancement de missiles à Tongchang-ri serait en état de fonctionner

Photo : YONHAP News

Le site de lancement de missiles à Tongchang-ri, en Corée du Nord, serait presque en état de fonctionner normalement. Hier, 38 North, un site web américain spécialisé dans la question nord-coréenne, a avancé cette hypothèse en révélant de nouvelles images satellites.Samedi dernier, de nouvelles grues de soutien avaient été repérées, mais quatre jours après, elles ont disparu. Et quelques véhicules ont également été observés autour du pas de tir. Enfin, le banc d’essai des moteurs a été doté d’un couvercle et sa structure supérieure semble avoir été reconstruite.Le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS), basé à Washington, en a déduit que de facto, le site a été remis en état de fonctionner.De l’avis des observateurs, dont le professeur de l’université de Georgetown, Victor Cha, il s’agirait d’un message de pression à l’adresse du président américain Donald Trump après l’absence de résultat du dernier sommet Washington-Pyongyang.Pour rappel, le président américain avait rapporté la promesse de Kim Jong-un de ne pas relancer ses essais nucléaires et balistiques. Ainsi, si les mouvements de restauration du site de Tonchang-ri sont confirmés, ceci aura des répercussions non négligeables.