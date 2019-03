Photo : YONHAP News

Alors que la péninsule profite d'un vendredi ensoleillé, la formation d'un système dépressionnaire dans le sud-ouest du pays va provoquer le retour des nuages dès demain, et pour tout le week-end. De la pluie est même prévue samedi sur l'île de Jeju et dans la province de Jeolla du Sud.Les températures, elles, restent stables. Selon les indications de Météo-Corée, il fait 13°C à Séoul, 15°C à Daejeon, 17°C à Daegu, et seulement 13°C sur l’île de Jeju.