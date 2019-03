Envoyé nucléaire sud-coréen : Washington est prêt à poursuivre le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis sont prêts à revenir à la table des négociations avec la Corée du Nord. C'est ce qu'a fait savoir le négociateur nucléaire sud-coréen tôt ce matin à l'aéroport international d'Incheon, après son retour d'une visite de trois jours à Washington. Selon Lee Do-hoon, l'administration Trump qualifie toujours de « productif » et de « constructif » le 2e sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui s'est tenu la semaine dernière à Hanoï.Lors de son séjour à Washington, l'envoyé nucléaire sud-coréen a rencontré son homologue américain Steve Biegun pour discuter des mesures à prendre après l'échec de ce dernier sommet Trump-Kim. Et leur homologue japonais Kenji Kanasugi les a rejoints pour des consultations trilatérales sur les prochaines étapes à prendre.Quant à l'expression « dénucléarisation finale et complètement vérifiée (FFVD) » de la Corée du Nord qui figurait dans le communiqué de presse américain sur le résultat de leur réunion mais pas dans celle de Séoul, Lee a tenu à préciser que les deux alliés n'ont pas publié les mêmes communiqués, vu que le FFVD était le principe de base et qu'ils se font confiance.