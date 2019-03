Emploi de type Gwangju : les syndicats et le patronat de Hyundai Motor proches d’un accord

Photo : YONHAP News

Les syndicats de Hyundai Motor, basés à Ulsan, semblent prêts à accepter la création d’une nouvelle usine à Gwangju d’ici 2021 d’après un nouveau modèle de création d’emploi public-privé baptisé « emploi de type Gwangju ».Pour rappel, le gouvernement, la municipalité de Gwangju et le constructeur automobile ont signé un contrat en ce sens. Les ouvriers touchent un salaire moins élevé que la moyenne. En contrepartie, le gouvernement et la municipalité leur offrent des bénéfices en matière de logement, d’éducation, de transport ou encore de soins médicaux. Les syndicats avaient vivement protesté contre cette initiative qui exigerait, selon eux, un sacrifice de la part des travailleurs.Dans l’ébauche de l’accord entre les syndicats et le patronat, ce dernier s’engage à ne pas intervenir dans la gestion de la nouvelle entité, dont la ville de Gwangju est grand actionnaire, et à faire en sorte de prévenir les problèmes d’emploi. Enfin, il y est réaffirmé que le modèle de véhicule fabriqué dans l’usine d’Ulsan ne sera pas produit à Gwangju.Les syndicats de Hyundai Motor vont recueillir les avis de leurs membres avant de décider d’accepter ou non ce projet d’accord.