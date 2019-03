Nouvel excédent de la balance des paiements courants pour le 81e mois consécutif

Photo : YONHAP News

La balance des paiements courants de la Corée du Sud en janvier a enregistré un excédent pour le 81e mois consécutif. Mais l’ampleur du bénéfice est tombée à son plus bas niveau depuis neuf mois.D’après les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’excédent a atteint 2 770 millions de dollars. Mais l’ampleur de la balance des biens ne s’est élevé qu’à 5 610 millions de dollars, contre 7 550 millions il y a un an. Les exportations ont reculé de 5,4 % en glissement annuel avec 49 380 millions de dollars, et les importations de 2 % avec 43 770 millions de dollars.En cause : la baisse des prix des produits phares sud-coréens, dont les semi-conducteurs et les produits pétroliers, ainsi que le recul des ventes en Chine et au Moyen-Orient. La diminution des importations s’expliquerait, quant à elle, par celle des cours du brut et des importations de biens d’équipement, tels que les machines.