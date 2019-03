Financement des GI’s : Séoul et Washington signent un nouvel accord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis officialiseront la conclusion d’un nouvel accord dit « SMA » (Special Measures Agreement), portant sur les coûts qu’ils assumeront respectivement pour le stationnement des quelque 28 500 soldats américains dans le sud de la péninsule.La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha et l’ambassadeur des Etats-Unis à Séoul Harry Harris vont signer le texte lors d’une cérémonie officielle organisée cet après-midi.Pour rappel : Séoul et Washington ont déjà paraphé, le 10 février, le projet de ce nouvel accord. Celui-ci prévoit que la contribution sud-coréenne devra s’élever en 2019 à 1 038,9 milliards de wons, environ un milliard de dollars, soit une hausse de 8,2 % par rapport à 2018. Selon lui, il faudra renégocier le pacte désormais tous les ans contre tous les cinq ans d’autrefois.La signature d’aujourd’hui donnera lieu à une ratification parlementaire. Le gouvernement devrait s’activer afin que l’accord entre en vigueur le mois prochain.