Le contrôle d'accès biométrique bientôt mis en place à l’aéroport d’Incheon

Photo : YONHAP News

L’aéroport international d’Incheon, situé à l'ouest de Séoul, devrait mettre en place un système d’identification basée sur les données biologiques telles que les empreintes digitales et les réseaux veineux de la paume de la main. Sa mise en service devrait débuter d’ici la fin de cette année.D'après le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports, hier, ce dispositif est déjà opérationnel pour les vols domestiques. Il a été adopté pour la première fois par l’aéroport de Gimpo, dans la capitale, l’an dernier.Actuellement, les voyageurs peuvent utiliser le système de reconnaissance biométrique dans 14 aérogares du pays. Ils n’ont qu’à enregistrer leurs données biologiques à l’avance avant de les valider à l’aéroport. Ainsi, ils peuvent embarquer sans présenter leur pièce d’identité.Il s’agit donc d’élargir ce dispositif aux vols internationaux de l’aéroport d’Incheon afin de fluidifier la circulation des passagers et améliorer leur confort.