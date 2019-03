Nouveau record des investissements directs étrangers en 2018

Photo : YONHAP News

Les investissements directs à l’étranger (IDE) de la Corée du Sud ont atteint un record en 2018 pour la 4e année de suite.D'après le ministère des Finances, le montant de ces investissements directs internationaux du pays s'est élevé à 49,78 milliards de dollars, en hausse de 11,6 % en glissement annuel. Ce chiffre est le plus élevé depuis la compilation de ces données en 1980.Le ministère attribue ce record aux fusions et acquisitions de fabricants de semi-conducteurs sud-coréens et à leurs investissements dans des installations de production à l'étranger.Par secteur, les IDE dans l'industrie manufacturière ont alimenté le plus cette belle performance avec 32,9 %. Viennent ensuite ceux dans les secteurs des assurances et de la finance (32,6 %), et dans l'immobilier (10,2 %).Selon les régions, l'Asie arrive en tête avec 34,1%, suivie de l'Europe (23,5 %) et de l'Amérique du Nord (22,8 %).