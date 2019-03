Nouveau remaniement : le président remplace sept de ses ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a procédé aujourd’hui à un nouveau remaniement de son gouvernement.Selon la rumeur, trois députés du Minjoo, le parti au pouvoir, étaient pressentis pour rejoindre l’exécutif. Finalement, le chef de l’Etat a validé deux d’entre eux, qui sont respectivement quatre fois élus pour le mandat parlementaire.Park Young-sun sera la nouvelle ministre des PME et des Startups. Chin Young, quant à lui, sera nommé au poste de ministre de l’Intérieur, alors qu’il a été ministre de la Santé sous le gouvernement précédent.Les cinq autres nouveaux ministres sont les suivants : Park Yang-woo, professeur à l’université Chung-Ang, qui était vice-ministre de la Culture sous la présidence de Roh Moo-hyun, a été désigné comme ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. Kim Yeon-chul, président de l’Institut national pour la réunification de la Corée, sera le nouveau ministre de la Réunification. Choi Jeong-ho, vice-gouverneur de la province de Jeolla du Nord, présidera le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports. De son côté, Cho Dong-ho, professeur à l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (Kaist), a été choisi comme ministre des Sciences et des TIC. Enfin, Moon Seong-hyeok, professeur à l’université maritime mondiale (WMU), devrait occuper le siège de ministre des Affaires maritimes et de la Pêche.Il s’agit du plus grand remaniement effectué par l’actuel gouvernement. Il intervient sept mois après le dernier changement ministériel. Ainsi, Moon Jae-in aimerait donner un nouvel élan à sa gouvernance, alors qu’il entame la troisième année de son mandat présidentiel, et cela pour obtenir des résultats tangibles pour la population.