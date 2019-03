Séoul va observer les flux de particules fines au-dessus de la mer Jaune

Photo : YONHAP News

Une opération destinée à observer les flux de particules fines sur la mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne de la Chine, va être lancée demain pour un mois. La durée totale d’observation atteindra 100 heures.Dans cette optique, l’Institut national de recherche environnementale (NIER), placé sous l’égide du ministère de l’Environnement, a annoncé qu’il allait mobiliser un avion de taille moyenne capable d’emporter 12 à 15 équipements. Jusqu’à présent, le NIER avait mené ce genre d’opération depuis 1996, mais avec un petit avion équipé de seulement quatre ou cinq appareils, et sur des périodes d’observation plus restreintes.L’institut espère pouvoir acquérir des données scientifiques retraçant l’itinéraire des particules fines de part et d'autre de la mer, et ce afin de s’en servir comme argument lors des négociations avec Pékin et d’améliorer les effets des politiques visant à lutter contre cette pollution atmosphérique.