Négociations entre Séoul et Paris sur les droits de trafic aérien

Photo : YONHAP News

Les autorités de l’aéronautique sud-coréenne mènent depuis hier à Paris une consultation bilatérale avec leurs homologues françaises. L’objectif : augmenter l’enveloppe de capacité pour les services réguliers de passagers entre l’aéroport d’Incheon, qui dessert Séoul, et celui de Paris-Charles de Gaulle.Sur cette route, Korean Air, la première compagnie aérienne de Corée du Sud, assure sept vols par semaine, exceptionnellement huit en haute saison, tandis que sa concurrente Asiana Airlines se voit attribuer cinq vols hebdomadaires. Quant à Air France, elle propose sept vols en service régulier, un chiffre qui est monté jusqu’à dix pendant la saison estivale l’an dernier.La ligne Incheon-Paris a enregistré un taux de remplissage de l’ordre de 90 % en moyenne entre mai et octobre 2018. Ainsi, elle est l’une des plus rentables.Les deux pays ont déjà tenu, en juin 2016 et en septembre 2017, deux consultations sur leurs droits de trafic pour augmenter l’enveloppe de capacité, mais en vain.La nouvelle consultation a de fortes chances d’aboutir, d’autant plus que le président Moon Jae-in a convenu avec son homologue français de faire avancer ce dossier lors de sa visite d’Etat à Paris en octobre 2018, pour le préciser dans leur déclaration conjointe.