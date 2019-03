Le Nord reste silencieux sur le projet intercoréen d'excavation des restes de soldats

Photo : YONHAP News

Pyongyang n'a pas encore donné suite aux préparatifs pour le projet de fouille conjointe de restes de soldats morts durant la guerre de Corée et enterrés dans la zone démilitarisée (DMZ), tandis que Séoul a déjà formé une équipe.En effet, le ministère de la Défense a informé le Nord en début de semaine de la mise en place de cette unité composée de 80 à 100 officiels. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un accord militaire bilatéral, signé en septembre de l'année dernière à l'issue du troisième sommet entre les dirigeants des deux Corées.Les deux parties devaient mettre sur pied des équipes de recherche et en échanger les listes jusqu'à la fin du mois dernier. Malgré le silence de Pyongyang, Séoul s'attend à lancer le mois prochain des recherches conjointes dans l'enceinte de ce « no man's land ».