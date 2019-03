Ouverture d’une première école maternelle rachetée par l’Etat

Photo : YONHAP News

L’école maternelle Guam a rouvert ses portes aujourd'hui sous une toute nouvelle identité. Située dans l’arrondissement de Gwanak, dans la capitale, c'était à l’origine un établissement privé. L’Académie régionale de Séoul l’a acquise au prix de 6 milliards de wons, soit 470 000 euros, pour la transformer en école publique. Elle est la première de son genre.Cette méthode est considérée comme un moyen idéal permettant de satisfaire la demande pour des structures d’accueil publiques, en forte hausse notamment suite au dernier grand scandale de corruption impliquant de nombreuses écoles maternelles privées.Il est jugé plus rapide et moins coûteux pour l'Etat de racheter une école maternelle privée déjà existante plutôt que de construire un nouveau bâtiment. Par ailleurs, cela permet aux écoles maternelles en difficulté de trouver une issue plus heureuse.Le gouvernement envisage de poursuivre l’initiative pour porter le taux d’inscription dans des établissements publics jusqu'à 40 % à l’horizon 2021.