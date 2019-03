Journée internationale des femmes : Moon Jae-in plaide pour une plus grande égalité des sexes

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, 8 mars, on célèbre la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, le président de la République a appelé, via les réseaux sociaux, ses concitoyens à se débarrasser de la peur face au changement en cours pour réaliser une société plus égalitaire où toute personne peut vivre dignement sans distinction de sexe.Moon Jae-in a cité le slogan proposé par l’agence ONU Femmes cette année : « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ».Le chef de l’Etat a voulu s’exprimer en tant que père en disant qu’il rêvait toujours d’une société plus équitable pour ses enfants.Moon a tenu à rendre hommage aux femmes courageuses qui ont sensiblement contribué à améliorer les droits fondamentaux et à faire avancer l’Histoire de l’humanité. Il a évoqué le cas des travailleuses américaines qui ont manifesté dans la rue il y a 111 ans jour pour jour, une rose ou du pain à la main, pour demander le droit à la vie et le droit de vote.