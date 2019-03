Le président de la République entame sa première tournée étrangère de l'année

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in est arrivé hier soir à Brunei, première destination de sa tournée dans trois pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean), avant la Malaisie et le Cambodge. La dernière visite d’un chef d’Etat sud-coréen remonte à il y a 19 ans.Le locataire de la Maison bleue s’entretiendra aujourd’hui en tête-à-tête avec le sultan Hassanal Bolkiah. Sa visite à Brunei, qui a établi des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, sera l’occasion de renforcer la coopération entre les deux pays surtout au sujet de la péninsule coréenne.Dans l’après-midi, le numéro un sud-coréen se rendra sur le chantier de construction du pont Temburong dont le contrat a été remporté par une société du pays du Matin clair afin d’encourager les travailleurs sur place.Ce déplacement de sept jours à l'étranger est principalement destiné à améliorer les relations de Séoul avec les trois pays membres de l’Asean. Le président Moon espère ainsi promouvoir sa nouvelle politique du Sud tout en bénéficiant de leur soutien pour asseoir la paix dans la péninsule coréenne.« L’avenir sera l’ère de l’Asie. Cette tournée contribuera à multiplier les échanges culturels et humains entre la Corée du Sud et l’Asean » a déclaré le chef de l’Etat avant de partir pour son premier voyage à l’étranger cette année.