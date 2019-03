L’ex-président Chun Doo-hwan comparaît aujourd'hui devant le tribunal de Gwangju

Photo : YONHAP News

Accusé pour diffamation liée au mouvement de démocratisation du 18 mai 1980, l'ancien président Chun Doo-hwan comparaîtra aujourd’hui vers 14h devant le tribunal de Gwangju.Rappelons que l'ex-dictateur sud-coréen a qualifié de menteur le père Cho Pius qui avait témoigné de tirs sur la population depuis un hélicoptère au cours de la répression militaire contre les manifestants.Les familles des victimes ainsi qu'un groupe civique ont porté plainte contre Chun pour diffamation posthume. Mais l’accusé a rejeté deux convocations depuis fin février pour raisons de santé.L’enjeu du procès est de déterminer si Chun a nié à dessein les tirs depuis l’hélicoptère dans ses mémoires publiés en avril 2017 alors que le résultat de l’enquête menée par le Service national de médecine légale, confirmant ces attaques aériennes sur les civils, a été dévoilé trois mois avant la publication de l’ouvrage.Les associations civiles et les citoyens de Gwangju espèrent que ce procès sera l’occasion d’obtenir des excuses de l’ex-chef de l’Etat et de faire toute la lumière sur les soupçons liés au mouvement pro-démocratique, comme les ordres de tir et l’enterrement secret des morts.