Familles séparées : l’Onu accorde une exemption de sanctions pour les retrouvailles par visioconférence

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a donné vendredi son feu vert pour l’envoi vers la Corée du Nord des équipements nécessaires à l'organisation de réunions, par visioconférence, entre les membres de familles séparées par la guerre de Corée.Son comité des sanctions contre le pays communiste est composé de 15 pays membres. Et aucun d'entre eux ne s'est opposé à l'exemption de ces sanctions.Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré ce matin, à travers un briefing régulier, que les Etats-Unis étaient eux aussi en train de finaliser la révision de leurs sanctions individuelles.Les retrouvailles virtuelles seront organisées grâce à la connexion des appareils installés respectivement à Séoul et à Pyongyang. Certains matériels non utilisés depuis 10 ans doivent être remplacés.