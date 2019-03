Reprise aujourd'hui des travaux parlementaires

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale reprend du service ce lundi. Les patrons de trois groupes parlementaires, à savoir Hong Young-pyo du Minjoo, Na Kyung-won du Parti Liberté Corée (PLC), et Kim Gwan-young du Bareun-Avenir, se prononceront dès aujourd’hui à tour de rôle jusqu’au 13 mars.Durant cette session extraordinaire, la priorité numéro un sera donnée à la gestion de la pollution aux particules fines. Dans ce cadre, le pic de pollution intégrera la liste des catastrophes et une mesure sera prise afin de favoriser l’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) à la place du diesel.Les représentants du Minjoo et trois formations d’opposition, à savoir le Bareun-Avenir, le Parti pour la justice et le Parti pour la démocratie et la paix, se sont réunis ce matin afin de trouver un accord sur le scrutin proportionnel proposé par le parti présidentiel. Parallèlement, ils ont décidé de sélectionner ensemble les dossiers à traiter d'urgence. Le résultat de leur discussion sera publié au plus tard vendredi. En revanche, le premier parti d’opposition continue de s’opposer à l’adoption de ce nouveau système de représentation proportionnelle. Résultat: les discussions parlementaires s’annoncent déjà difficiles.Deux sessions plénières sont prévues : le 28 mars et le 5 avril, qui marquera la fin de cette session extraordinaire.