La capitale sud-coréenne n'avait pas vu la pluie depuis plusieurs jours. Elle n'en aura reçu que quelques gouttes, ce lundi, au même titre que le sud de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, et celles de Chungcheong et de Jeolla, toutes situées dans l'ouest du pays. Retour du soleil prévu dès demain.Les températures restent stables dans l'ensemble, avec 11°C à Séoul, 12°C à Daejeon, 14°C à Daegu, et 16°C à Busan.