La semaine de travail de 52 heures modifie la vie des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ont dépensé l'an dernier 42 247 milliards de wons, soit un peu plus de 33 milliards d'euros, pour divers apprentissages. D'après l’institut national des statistiques (Kostat) et la Banque de Corée (BOK), il s'agit d’une augmentation de 3,2 % par rapport à 2017 et de la plus forte hausse enregistrée depuis 2011.Mise en perspective avec un taux de fécondité des plus faibles au monde, cette évolution semble plutôt portée par les adultes. En effet, depuis l'adoption de la semaine de 52 heures, les employés du pays passent leurs heures libres ainsi obtenues dans les instituts de langues étrangères, entre autres.Toujours selon le Kostat et la BOK, en 2018, la dépense accordée aux loisirs a atteint 67 235 milliards de wons, une somme équivalente à 53 milliards d'euros, pour enregistrer un progrès de 4,6 % en un an. La vente au détail des articles liés aux activités sportives et aux divertissements a ainsi grimpé de 12,3 % par rapport à 2017.Le changement a été également constaté dans la configuration des métiers. Effectivement, le nombre de nouvelles inscriptions au registre du commerce a fortement augmenté pour les installations des jeux sportifs (27,9 %) et les centres de fitness (6,9 %). Revers de la médaille : l'indice de production des bistrots et bars a reculé de 2 % sur un an pour s'établir à 97,9.