Crash de l'avion éthiopien : pas de victime sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir qu'aucun sud-Coréen ne faisait partie des victimes du crash dimanche du Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines. L’avion transportait 157 personnes venues de 35 nations, dont 149 passagers et huit membres d'équipage.Selon la compagnie aérienne, l'engin qui effectuait la liaison entre Addis Abeba et Nairobi s'est écrasé hier vers 8h44, heure locale, aux environs de la ville de Bishoftu, située à 62 km au sud-est de la capitale éthiopienne, d'où il avait décollé quelques minutes plus tôt. Aucun passager n’a survécu à cette tragédie.A travers un communiqué, le ministère a également présenté ses condoléances aux pays qui déplorent des victimes et souhaité que leurs citoyens surmontent vite le choc et la tristesse.