10 000 « Armys » réunis à Séoul pour un fan meeting sans BTS

Photo : KBS News

Plus de 10 000 admirateurs du boys band sud-coréen BTS se sont réunis hier sur la place de Séoul, pour un fan meeting... en l’absence de leurs vedettes.Appelé « RUN ARMY in Action », cet événement a permis aux fans de participer à une partie du puzzle retraçant les 2080 jours d’existence du groupe numéro un de k-pop. Ils ont aussi pu revisionner différents clips de leurs idoles, mais aussi jouer en répondant à différentes questions qui leur étaient poséesTout au long du rassemblement, les participants se sont montrés soudés et fiers. L’entrée était gratuite.Les Bangtan Boys prévoient de lancer le 23 mars le deuxième événement de ce type dans l’arrondissement de Mapo à Séoul. Le septuor dirigé par RM propose ainsi un nouveau type de fan meetings.