L'allocution de Hong Young-pyo ouvre la session extraordinaire de mars

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a débuté aujourd'hui ses travaux avec le discours du patron du groupe parlementaire du Minjoo, Hong Young-pyo. Les chefs des groupes parlementaires du Parti Liberté Corée (PLC) et du Bareun-Avenir se prononceront eux aussi les 12 et 13 mars.Hong a d'abord prôné une « croissance inclusive » pour résoudre les inégalités devenues chroniques du pays. Il a également appelé à redynamiser l'industrie manufacturière, à booster la création des entreprises innovantes à capital-risque, et à institutionnaliser le commerce équitable et la démocratie économique.Par ailleurs, il a souligné la nécessaire réforme du marché du travail, qui aura besoin de davantage de flexibilité tout comme de stabilité. A cet effet, il a proposé de tripler le budget actuel alloué aux indemnités versées aux demandeurs d'emploi de sorte qu'il atteigne 26 000 milliards de wons, soit environ 20 milliards d'euros. Il a par ailleurs suggéré de plafonner la hausse des grosses rémunérations durant trois ou cinq ans, et de rendre publics les salaires dans le secteur public.Avant de finir, le chef du groupe parlementaire du parti présidentiel a appelé ses collègues de l'opposition à une plus grande coopération pour réussir la réforme électorale ainsi que la dénucléarisation nord-coréenne.