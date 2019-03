Séoul envisage de renforcer la coopération intercoréenne culturelle et sportive

Photo : YONHAP News

Les deux Corées participeront ensemble aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et déploieront leurs efforts en vue d’accueillir conjointement l'édition 2032 des JO. Dans le même temps, Séoul s'engagera à coopérer avec Pyongyang dans les domaines académique, culturel et artistique. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme ses principaux projets pour 2019.En vue de l'Olympiade de 2020, le Sud et le Nord formeront des équipes unifiées dans quatre sports, dont le basket-ball féminin et le judo, qui participeront dès cette année aux épreuves éliminatoires. Les sportifs nord-coréens seront invités aux Championnats du monde de natation prévus cet été à Gwangju, dans le sud-ouest de la péninsule, ainsi qu'aux autres compétitions internationales organisées au sud du 38e parallèle.Sur les volets culturel et académique, Séoul et Pyongyang travailleront conjointement à la rédaction du Grand dictionnaire du coréen et au projet de fouilles sur le site de Manwoldae à Gaeseong, l'ancienne capitale du royaume de Goryeo située en territoire nord-coréen.L'exécutif ne négligera pas non plus ses propres concitoyens pour leur faire profiter davantage de la vie culturelle. L'allocation en la matière accordée aux faibles revenus augmentera pour atteindre 80 000 wons, soit 63 euros, par personne en 2019, et 100 000 wons ou 79 euros en 2021. Un cadre juridique relatif aux milieux artistique et sportif sera mis en place afin de créer un environnement de travail plus équitable.Sur le plan touristique, le pays du Matin clair espère accueillir cette année au moins 18 millions de touristes étrangers. De nombreux projets incitatifs seront mis en œuvre pour développer des circuits et festivals thématiques, notamment autour de la « hallyu », la vague de la culture populaire sud-coréenne.Près de 5 923 milliards de wons, une somme équivalente à 4,6 milliards d'euros, seront injectés dans tous ces projets culturel, sportif et touristique.