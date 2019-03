Sommet Corée du Sud-Brunei : Moon Jae-in prône sa nouvelle politique du Sud

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat à Brunei depuis hier, le président Moon Jae-in et le sultan Hassanal Bolkiah ont tenu un tête-à-tête aujourd'hui, afin d'échanger sur les moyens d'élever d'un cran leur coopération bilatérale. Le chef d'Etat sud-coréen a souligné en préambule que Brunei constituait l'un des grands partenaires de sa nouvelle politique du Sud, avant de saluer les 35 années de relations coopératives bilatérales.Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour renforcer la coopération dans les infrastructures. En effet, Daerim, l'un des premiers constructeurs du pays du Matin clair, a déjà participé à la construction du pont Riphas, inauguré en 2017. Il a ensuite décroché un contrat portant sur deux sections du pont de Temburong, d'une longueur de 30 km. La fin des travaux est prévue en novembre cette année.Concernant l'énergie, Séoul et Bandar Seri Begawan ont convenu d'élargir leur collaboration dans le projet de chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié. En novembre dernier, Posco-Daewoo, une filiale du premier producteur d'acier du pays du Matin clair, et la société nationale Petroleum Brunei ont signé un protocole d'entente sur ce projet.Enfin, Moon et Bolkiah ont souhaité ensemble développer davantage les échanges de personnes, à travers la multiplication des vols directs reliant les deux pays ou encore le partage de programmes télévisés.Le locataire de la Maison bleue est actuellement en tournée dans trois pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean). Brunei est sa première destination, avant la Malaisie et le Cambodge.