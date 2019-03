Le KDI prévoit un ralentissement continu de l'économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne devrait continuer à tourner au ralenti pour un certain temps encore. Le Korea Development Institute (KDI) a indiqué dans son rapport publié aujourd'hui que le pays souffrait d'une diminution de l'investissement ainsi que de celle des exportations. Pour l'institut, l'infléchissement a commencé en novembre dernier.Plus en détail, l'investissement dans les équipements et dans la construction a accusé en janvier dernier un recul de 16,6 % et 11,8 % respectivement. Et cette tendance baissière se poursuivra, selon les indicateurs avancés.Les exportations de semi-conducteurs et de produits pétroliers se sont contractées le mois dernier de 11,1 %. Ce qui a entraîné le ralentissement de la production dans l'industrie minière et manufacturière ainsi que la construction, affectant dans la foulée le marché de l'emploi.