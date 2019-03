Moon Jae-in attendu au K-Wave & Halal Show en Malaisie

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen se rend aujourd’hui en Malaisie, deuxième destination de sa tournée en Asie du Sud-est. Attendu à Kuala Lumpur cet après-midi, Moon Jae-in participera au K-Wave & Halal Show dans le plus grand centre commercial du pays, avant de partager le dîner avec ses compatriotes.En plus des produits halal préparés conformément à la loi islamique, divers contenus créés par 23 sociétés du pays du Matin clair y seront exposés. Les célèbres actrices Ha Ji-won et Lee Sung-kyung seront également présentes.Rappelons que la Malaisie est le pays leader du marché halal estimé à 2 000 milliards de dollars dans le monde. Elle est aussi le pays où la culture populaire sud-coréenne jouit de la plus grande popularité en Asie.Le locataire de la Maison bleue sera reçu demain par le roi Abdullah Shah. Il s’entretiendra ensuite avec le Premier ministre Mahathir Mohamad au sujet de la coopération dans les domaines des TIC et de l’intelligence artificielle. Le résultat de leur discussion bilatérale sera publié lors d’une conférence de presse conjointe.Moon prendra part jeudi matin à un forum d’affaires entre la Corée du Sud et la Malaisie avant de se diriger vers Phnom Penh, capitale du Cambodge et dernière étape de sa tournée.